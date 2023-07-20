В Сумской областной военной администрации сообщили, что около 01:30 российские оккупанты атаковали областной центр беспилотниками иранского производства Shahed-136, информирует «НБН».

В ведомстве рассказали, что захватчики выпустили по городу 3 БПЛА, один дрон-камикадзе был ликвидирован, второй подбили силы противовоздушной обороны.

Третай беспилотник попал в здание детского лагеря. ГСЧС Сумской области показала кадры внешкольного оздоровительного заведения, где вспыхнул пожар после прилета БПЛА. В результате атаки получила ранения медсестра заведения. Бригада медиков, которая прибыла на место происшествия, оказала ей помощь.

Отметим, что этой ночью ВС РФ также атаковали юг Украины. В Сети опубликовали кадры уничтоженного многоквартирного дома в Николаеве.