В «МЧС» Крыма заявили, что ситуация на военном полигоне ВС РФ возле села Кринички в Кировском районе Крыма якобы стабилизируется. Оккупанты уверяют, что зафиксировано «существенное снижение частоты детонации», информирует «НБН».

Несмотря на оптимистичные прогнозы захватчиков, новые кадры полигона подтверждают, что «бавовна» продолжает «цвести» еще с ночи 19 июля. Профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве в своем Twitter-аккаунте опубликовал спутниковые снимки полигона, которые демонстрируют, что боеприпасы захватчиков не перестают детонировать.

Напомним, в четверг, 20 июля, «глава» Крыма Сергей Аксенов пожаловался на то, что временно оккупированный полуостров в очередной раз атаковали беспилотники. Представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк объяснила, как стоит относиться к подобным заявлениям врага.