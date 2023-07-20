Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал видео, где Калашников жалуется на хаос, который творится в армии Путина, информирует «НБН».

По словам друга Гиркина, «ребята», которые воюют на передовой, рассказали, как их бросают в атаку на «пулеметы противника», с фронта не забирают раненых, оставляя их умирать в полях.

Российский блогер отметил, что иногда захватчики давят своих же бронетехникой. Он рассказал, что был случай, когда БПМ быстро дала задний ход, чтобы ее не сожгли, наехав на оккупантов.

Калашников жалуется, что россияне «воюют по принуждению» и не видят смысла в так называемой «спецоперации». Он напомнил слова Гиркина, который отмечал, что у оккупантов «исчезли крылья».

Напомним, ранее Гиркин заявил, что страна-агрессор якобы хочет побыстрее потерпеть поражение в войне.