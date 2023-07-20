В эксклюзивном интервью телеканалу Еspreso представитель ГУР МОУ сообщил, что у разведки нет данных о том, что готовится нападение на нашу страну с территории РБ, информирует «НБН».

По словам Юсова, сообщения о вторжении из Беларуси – информационно-психологические операции РФ, цель которых сеять панику среди украинцев и отвлечь ВСУ.

Представитель военной разведки отметил, что глава Кремля хотел бы приобщить белорусского диктатора к полномасштабному вторжению, однако до сих ему это не удалось. Кроме того, нет признаков, что в ближайшее время Путин сможет добиться своей цели.

Напомним, что на территорию Беларуси прибыла очередная колонна боевиков ЧВК «Вагнер».