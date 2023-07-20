Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупационные силы РФ ночью, двадцатого июля нанесли удар по центру города. Последствиями стал масштабный пожар трехэтажного жилого дом и гаража.

По состоянию на текущий момент известно о деявяти раненных, в числе которых пятеро детей. Есть также и те, кто погибли, однако точное их количество пока не называется.

Помимо того в Сети было опубликовано видео с места происшествий, где можно увидеть, что жилой дом, по которому ударили ночью россияне, был полностью разрушен.

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ударе по Одессе.