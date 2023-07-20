Стаббс рассказал, что на протяжении полномасштабной войны против Украины войска страны-агрессора в среднем теряли ежедневно около 400 оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам военного советника, государство-террорист после 17 месяцев боевых действий борется с кризисом медицинского обеспечения. Кроме того, увеличение количества потерь путинских оккупационных сил поставило под угрозу нормальную работу гражданской медицинской системы РФ.

Стаббс уточнил, что особенно острой эта проблема является для граничащих с Украиной областей. Многие специализированные военные госпитали страны-агрессора зарезервировали для лечения раненых офицеров армии Путина.

Напомним, в Министерстве обороны Украины рассказали, сколько российских танков ликвидировали ВСУ с начала полномасштабной войны.