В эфире национального телемарафона Игнат объяснил, почему силам противовоздушной обороны тяжело бороться с крылатыми ракетами оккупантов «Оникс», информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, эти ракеты предназначены для уничтожения кораблей и других плавсредств. «Оникс» летит на скорости более 3000 километров в час, а во время захода на цель может 10-15 метров пролетать над водой.

Полковник отметил, что именно эта особенность ракет усложняет ПВО их обнаружение и ликвидацию. Однако не все «Ониксы» долетают до целей, обнаружить их защитникам помогают средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Игнат прокомментировал слова американского генерала Марка Милли о том, что Украине более важно получить системы ПВО, чем самолеты F-16.