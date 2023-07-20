В эфире национального телемарафона Игнат отреагировал на заявление представителя пентагона Марка милли о том, что Украине важнее получить системы противовоздушной обороны, чем современные боевые самолеты, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, топ-генерал США говорил о краткосрочной перспективе. Полковник объяснил, что наша страна нуждается в средствах ПВО каждый месяц, ей нужны зенитные ракеты для таких систем, поскольку ВС РФ постоянно наносят удары ракетами и БПЛА.

Игнат отметил, что средства противовоздушной обороны всегда будут в приоритете, что не исключает передачу истребителей, без которых ВСУ в любом случае не обойтись. Сейчас пилоты выполняют боевые задачи на советских самолетах, выжимая максимум из них.

Как сообщалось, генерал Марк Милли призвал не считать украинское контрнаступление провальным.