В интервью «ВВС Украина» генерал опроверг заявления, которые звучат на Западе, о том, что Бахмут не имеет стратегического значения. По словам Сырского, в городе-крепости сосредоточены основные направления и дороги, по которым ВС РФ могут пойти в наступление как минимум потрем направлениям, информирует «НБН».

Кроме того, населенный пункт расположен в низине и важно остановить оккупантов именно здесь, поскольку господствующе высоты вокруг Бахмута позволяют ВСУ котролировать значительную территорию на подступах к городу. Сейчас путинские войска там находятся в полуокружении.

Военачальник считает, что защитники создали все условия для возвращения Бахмута с в десятки раз меньшими потерями. Генерал не может спрогнозировать, сколько времени уйдет на деоккупацию города, однако он будет пытаться выбить врага оттуда как можно скорее.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о тактике защитников в Бахмуте.