Разведка Великобритании утверждает, что после провального «восстания» ЧВК «Вагнер» вербовкой россиян в ряды боевиков занялось оборонное ведомство страны-агрессора.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, в ближайшие дни частная военная компания, вероятно, освободит последних боевиков-заключенных от обязательной службы.

Также значительное количество помилованных осужденных примут предложение о работе с «вагнеровцами» в качестве профессиональных наемников. При этом Минобороны РФ продолжит вербовать заключенных в тюрьмах.

Британская разведка отмечает, что множество преступников, которых набрали в ЧВК, помогли армии Пригожина захватить Бахмут Донецкой области. Однако проект по набору осужденных превратил группу «Вагнера» в организацию, которая в июне бросила прямой вызов авторитету кремлевского диктатора.

Напомним, что президент-агрессор Владимир Путин рассказал о статусе ЧВК Пригожина в России.