В своем Telegram-канале военачальник рассказал, что диверсионно-разведывательные группы Российской Федерации не оставляют попыток проникнуть на территорию нашей страны через границу на Сумщине и Черниговщине, информирует «НБН».

По словам Наева, все «походы» российских диверсантов на приграничье Украины были неудачными. При этом оккупанты продолжают искать слабые места в обороне Сумской и Черниговской областей.

В связи с этим на границе с государством-террористом увеличат количество невзрывных инженерных заграждений и камер наблюдения. Кроме того, при росте уровня угрозы в этих регионах, Генштаб ВСУ усилит войска, чтобы предотвратить попытки врага вторгнуться на нашу территорию.

Отметим, что в начале месяца при попытке российской ДРГ прорваться в Сумскую область погибли мирные жители.