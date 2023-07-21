Свитан считает, что удары российских оккупантов по портовой инфраструктуре Украины связана не только с желанием Москвы «обнулить» «зерновой договор», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам военного эксперта, такими обстрелами государство-террорист пытается уничтожить экономический потенциал нашей страны. Также кремлевский диктатор Владимир Путин хочет обострить кризис, чтобы вызвать дестабилизацию на мировом рынке зерна и на этом заработать.

Он уточнил, что Российская Федерация контролирует около 20% зернового оборота, поэтому ей важно вытеснить Украину с мирового рынка и получить выгоду.

Свитан уточнил, что никакой военной составляющей в обстрелах портов захватчиками нет. Этот геноцид буде продолжаться до тех пор, пока Украина не укрепит защиту побережья системами ПВО.

Напомним, у Зеленского ответили на угрозы РФ нанести удар по кораблям в «зерновом коридоре».