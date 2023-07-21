В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ рассказал, что арест Гиркина говорит о том, что в РФ между «башнями» Кремля началась активная конфронтация, информирует «НБН».

«Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился», — отметил представитель разведки, добавив, что задержание военного преступника является хорошей новостью.

Он обратил внимание на то, что борьба «башен» Кремля происходила давно, но после «восстания» ЧВК «Вагнер» эти процессы вышли наружу. Спикер ГУР отметил, что Украина желает удачи всем участникам этих «разборок».

Юсов добавил, что ситуация с арестом бывшего «министра обороны ДНР» парадоксальная, так как организатором «бунта» является Евгений Пригожин, но задержали экс-офицера ФСБ.

Отметим, что Гиркина задержали сегодня после полудня в его квартире. По словам жены террориста, его обвинили в экстремизме.