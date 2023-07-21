В интервью изданию «РБК-Украина» Игнат рассказал, что с помощью американских многофункциональных боевых самолетов не удастся сбивать баллистику, однако истребители помогут прикрыть небо от иранских БПЛА и крылатых ракет, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, с получением F-16 Украина сможет приблизить процент уничтожения вражеских целей до 100. Кроме того, поставка таких самолетов позволит защитникам использовать более дешевые ракеты для ударов по объектам в небе.

Ранее Игнат прокомментировал высказывание топ-генерала США Марка Милли о том, что Киеву важнее получить от Запада системы противовоздушной обороны, чем F-16.