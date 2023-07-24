Оборонное ведомство государства-террориста назвало атаку БПЛА на Москву «террористическим актом», заявив, что его якобы удалось пресечь, информирует «НБН».

Традиционно в Министерстве обороны России обвинили «киевский режим» в попытке нанести удар по объектам на территории столицы страны-агрессора. Там заверили, что «украинские» беспилотники якобы потерпели крушение в результате их подавления средствами радиоэлектронной борьбы, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, что БПЛА атаковали разные районы Москвы, жители города слышали мощные взрывы. Один из дронов попал в дом, который расположен возле здания Минобороны РФ.