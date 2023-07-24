В интервью каналу «Мы – Украина» заместитель Буданова напомнил, что за счет Крымского моста россияне обеспечивают подразделения армии Путина на юге нашей страны, информирует «НБН».

По словам генерала, транспортный переход через Керченский пролив стал стратегически важным объектом для государства-террориста еще со времен оккупации Крыма, когда Москве не удалось создать сухопутный коридор с территории РФ на полуостров и создать «Новороссию».

Поэтому, как отметил представитель ГУР, Крымский мост годами является ключевым путем для обеспечения захватчиков на временно оккупированных территориях юга Украины.

Скибицкий добавил, что препятствие функционированию этого объекта станет существенным ударом для россиян. У защитников есть возможность наносить удары по мосту, вынуждая оккупантов выбирать другие неудобные логистические маршруты.

Напомним, что «власти» Крыма опасаются новых прилетов по Керченскому мосту, в связи с чем жителям полуострова и россиянам запретили снимать фото и видео на объекте.