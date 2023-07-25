Во вторник утром, 25 июля, стало известно, что защитники «выбили» путинские войска из Андреевки. В эфире национального телемарафона Череватый объяснил, какие возможности открывает для ВСУ освобождение населенного пункта, информирует «НБН».

По словам представителя Восточной группировки войск, возвращение Андреевки под контроль Украины позволяет защитникам завершать операцию по окружению Бахмута.

«Кольцо» вокруг оккупантов, которые находятся в городе-крепости, сжимается. Захватчики понимают, что ситуация ухудшается, поэтому активно окапываются и тщательно минируют позиции.

Череватый отметил, что именно по этой причине перед штурмом все подразделения Сил обороны согласовывают ход операции, готовятся проходить противотанковые рвы и минные поля.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ рассказал о тактике украинских бойцов в Бахмуте.