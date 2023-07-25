В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил рассказал, что российские захватчики во вторник ночью, 25 июля, выпустили по Украине около 10 БПЛА Shahed иранского производства, информирует «НБН».

По словам Игната, в трех областях на севере страны сработала противовоздушная оборона, в небе зафиксировали около десятка дронов-камикадзе, точное количество беспилотников еще уточняется. До пяти воздушных целей силы ПВО ликвидировали разными средствами поражения.

Отметим, что ночью армия Путина осуществила атаку на Украину несколькими волнами «Шахедов». Часть беспилотников удалось уничтожить в небе над Сумщиной, Полтавщиной и Киевщиной. Попадания дронов-камикадзе зафиксированы в Житомирской и Черкасской областях.

Ранее глава КГВА Сергей Попко рассказал о работе сил противовоздушной обороны в столице.