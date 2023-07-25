Британская разведка в своем отчете отмечает, что ВС РФ начали регулярно обстреливать южные области Украины, в частности, наносить удары по Одессе. В результате атак оккупантов, в городе поврежден исторический центр и несколько зернохранилищ в порту.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

Разведка Великобритании обратила внимание на то, что до срыва «зерновой сделки», в период функционирования Черноморской зерновой инициативы с августа 2022 по июнь 2023 года оккупанты не атаковали портовую гражданскую инфраструктуру на юге Украины.

В ведомстве считают, что РФ не смогла возобновить «зерновой договор», поэтому Кремль начал ощущать себя политически ограниченным. Теперь захватчики обстреливают Одессу, полагая, что Киев сохраняет военные активы в этих районах. С самого начала полномасштабной войны атаки армии Путина характеризовались плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания.

Напомним, в ОПУ заявили, что оккупанты изменили тактику атак на южные области нашей страны.