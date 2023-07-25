В эфире национального телемарафона представитель украинской военной разведки рассказал, что у страны-агрессора есть дроновая программа, которую она развивает, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, пропагандисты государства-террориста могут завышать данные о реальных объемах выпуска беспилотников «Ланцет», однако этот фактор нельзя проигнорировать. РФ обустроит производство таких «птичек», а также продолжит получать дроны-камикадзе «Шахед» из Ирана.

Юсов добавил, что наша страна нуждается в новых вооружениях и средствам противодействия атакам армии Путина. Также Украине необходимо более быстрое продвижение защитников, ведь это вопрос сохранения жизней военных и мирных граждан.

Ранее заместитель Буданова дал понять, что Украина не оставит в покое Крымский мост, намекая на новую «бавовну» на объекте оккупантов.