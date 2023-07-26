Военный рассказал, что каждую неделю на временно захваченных территориях Запорожской области ВСУ «накрывают» до пяти складов вооружения путинских оккупационных сил, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

При этом враг имеет возможность пополнять запасы оружия, поскольку он контролирует сухопутный коридор. По этой причине, защитники на Запорожье больше всего нуждаются в дронах и средствах борьбы против БПЛА.

Денисов отметил, что на этом направлении у захватчиков очень много разнообразных беспилотников, которые им подвозят регулярно. Оккупанты в Мелитопольском районе открыли мощности по обслуживанию «птичек», которые сбрасывают боеприпасы на украинских бойцов.

«Дроны – это сейчас вопрос номер один», — резюмировал военнослужащий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский признался, что на заседании Ставки регулярно обсуждается тема дронов часто на повышенных тонах.