Советник городского главы сообщил, что путинские солдаты усиленно готовятся удерживать Мариуполь. Враг заминировал все мосты, возле них обустраивает оборонные сооружения, по периметру города создают блиндажи, роют окопы, ставят «зубы дракона» даже возле жилых домов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Андрющенко, россияне не просто готовятся к битве за Мариуполь, они намерены держаться за каждый его квартал, как в Бахмуте. В городе-крепости ВС РФ, если они покидали какой-то квартал, при отступлении уничтожали его, чтобы лишить возможности защитников закрепиться там.

Ранее Андрющенко рассказал о «сюрпризе» для граждан РФ, которые приехали отдыхать в Мариуполь.