В своем Telegram-канале представитель оборонного ведомства сообщила, что на Бахмутском направлении защитники проводят успешные наступательные операции на южном фланге вокруг города-крепости, информирует «НБН».

По словам заместителя главы Минобороны, ожесточенные бои идут в районе Андреевки, Клищиевки и Курдюмовки. На этом участке фронта российские захватчики цепляются за каждый занятый метр земли, оказывают мощное сопротивление. Она добавила, что путинские оккупационные силы применяют резервы, однако в то же время несут большие потери.

Маляр рассказала, что защитники сдерживают наступление армии Путина на Лиманском и Купянском направлениях. «Освободители» пытаются продавить оборону украинских бойцов, однако их попытки не увенчиваются успехом.

Ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, какое значение для освобождения Бахмута имеет деоккупация Андреевки.