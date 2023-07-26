В Луганской ОВА сообщили, что коллаборанты, которые работают в «силовых структурах» оккупантов, начали получать повестки. Таким образом россияне освобождают места для «своих» людей, приезжающих на временно захваченные территории области, информирует «НБН».

Граждане РФ приезжают в оккупированные населенные пункты региона, где сразу получают руководящие должности в «правоохранительных органах», откуда убрали коллаборантов.

В ведомстве отмечают, что такие случаи подтверждают, что предатели никому не нужны.

Отметим, что «помощников» России напугало задержание бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина. Коллаборанты начали массово брать отпуск по состоянию здоровья, чтобы отсидеться дома и спастись от кадровых «чисток».