Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне«.

Издание отмечает, что Борисов будет находиться под арестом на протяжение двух месяцев с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.

Как известно, в начале мая в отношении Борисова было возбуждено уголовное дело, так как его подозревали в продаже «белых билетов». Затем на то время еще начальника Одесского областного военкомата отстранили от должности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, имеют ли право военкомы изымат личные вещи у военнобязанных.