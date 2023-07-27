В эфире национального телемарафона представитель оборонного ведомства сообщила, что «вторая армия мира» стремится окружить Авдеевку, однако боится заходить в сам город, информирует «НБН».

По словам Маляр, захватчики боятся увязнуть в городских боях с украинскими военными, поэтому каждый день пытаются обойти населенный пункт, что сопровождается для них масштабными потерями.

Заместитель министра обороны добавила, что под Авдеевкой эффективно уничтожают путинских солдат защитники из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко во главе с командиром бригады Николаем Чумаком.

Ранее Маляр рассказала, в каком районе фронта идут ожесточенные бои, а россияне цепляются за каждый метр занятой земли.