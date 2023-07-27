Издание «Украинская правда» сообщает, что Офис Зеленского после ряда громких скандалов вокруг поездок народных избранников на люксовые курорты заблокировал всем чиновникам выезд за границу, информирует «НБН».

Источник в ОПУ рассказал, что госслужащие «потеряли связь с реальностью», поэтому депутатам запретили выезжать из Украины. Кроме того, соответствующие органы будут проводить тщательную проверку приглашений, документов о командировках, дороги и другой информации, связанной с заграничными визитами должностных лиц.

Также власти доработают постановление, которое будет регулировать отпуска и командировки в отношении военнослужащих.

Ранее глава государства Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы вокруг членов парламента и других чиновников.