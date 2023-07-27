Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что государство-террорист усиливает военное присутствие в Черном море, пытаясь усилить контроль в этом районе и создать условия для блокирования гражданских кораблей, информирует «НБН».

Американские эксперты отмечают, что россияне повышают боевую подготовку морской авиации и надводных сил, готовят корабли, однако вряд ли ЧФ РФ попытается устроить полную блокаду Украины.

Такой сценарий предусматривает нанесение ударов по всех судах, которые попытаются достичь украинских портов. Страна-агрессор не пойдет на провоцирование военного конфликта с причерноморскими государствами, в частности членами Альянса.

Накануне в Минобороны России заявили, что оккупанты будут рассматривать все корабли, которые следуют в Украину, как потенциальных перевозчиков военных грузов. Также захватчики намерены проводить обыски коммерческих и гражданских судов.

Напомним, что после угроз Москвы атаковать корабли в «зерновом коридоре», в Офисе Зеленского призвали выдать ордер на арест главы оборонного ведомства страны-агрессора Сергея Шойгу.