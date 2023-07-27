В эфире «24 канала» представитель военной разведки Украины напомнил, что с начала полномасштабной войны с Россией Крымский мост страдал от «бавовны» дважды, к удару 8 октября прошлого года причастна СБУ, информирует «НБН».

По словам Юсова, и глава государства Владимир Зеленский, и начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов исчерпывающе объясняли, почему мост в Керченском проливе лишний – это военный объект, который оккупанты используют для логистики и усиления армии Путина.

Спикер Главного управления разведки отметил, все, что россияне используют для убийства защитников, мирных граждан Украины, разрушения инфраструктуры нашей страны должно быть нейтрализовано и «так обязательно будет».

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда ВСУ смогут «добить» Крымский мост.