В эфире национального телемарафона Гуменюк обратила внимание на то, что ночь на пятницу, 28 июля, в южных регионах страны прошла немного спокойнее, в отличие от предыдущих, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» отмечает, что это может говорить о том, что армия Путина взяла тактическую паузу, чтобы собрать силы и накопить потенциал для давления на чувствительные элементы.

Под прицелом российских захватчиком, по ее словам, могут вновь оказаться объекты инфраструктуры и прибережная зона Украины. Оккупанты пытаются установить господство в Черном море, в радиоперехватах слышно, как они предупреждают гражданские корабли о невозможности следования в порты нашей страны.

Ранее Гуменюк объяснила, почему ВС РФ продолжают атаковать южные области Украины.