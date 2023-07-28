Видео циничного признания военного преступника опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Стрелок подразделения Министерства обороны РФ похвастался, что он без сожаления убивал людей в Мариуполе, информирует «НБН».

По словам захватчика, в городе он никого не брал в плен, уничтожая всех украинцев. С улыбкой оккупант уточнил, что не считал количество своих жертв.

Напомним, пленный путинский солдат рассказал о порядках в российских оккупационных войсках. По словам захватчика, к ним относятся, как к животным, офицеры угрожают подчиненным расправой, а один из командиров стрелял в него.