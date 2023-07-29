О том, как следует поступить, если банковский автомат списал, но не отсчитал наличку, пишет «НБН», ссылаясь на консультацию НБУ, предоставленную «24-каналу».

В вышеописанной ситуации лучше сразу же обратиться в финучреждение, выдавшее карту, сообщив детали инцидента, и это:

сумма средств;

место расположения банкомата;

время, в которое проводилась операции.

Кроме того, следует сделать звонок на горячую линию банка, номер которого нанесен на банкомат и уведомить о неполучении наличных средств, а также:

оставаться у банкомата, пока специалист техподдержки не предоставит инструкцию о последовательности дальнейших действий;

не выбрасывать чеки, выданные банкоматом/не удалять SMS-сообщения;

зафиксировать на фото или видео банкомат с очередностью действий клиента и окно с сообщением на экране.

Также, так называемому «кредитору», не выдавшему деньги, желательно предварительно направить максимум сведений о ситуации — адрес банкомата, точное время, описание проблемы и свои пошаговые действия.

Отметим, что в банке-регуляторе сообщили — процесс возврата средств финучреждением станут проводить согласно условиями договора, составленным между банком и клиентом: руководство банка обязано рассмотреть заявление/сообщение клиента относительно использования платежного инструмента, предоставив пострадавшему доступ к информации о ходе разбирательства по заявлению, сообщив в письменной форме касательно результатов рассмотрения заявления в сроки, установленные договором.

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