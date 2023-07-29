О том, что с учетом обнадеживающей динамики потребительских цен в 1-м полугодии, банк-регулятор значительно улучшил прогнозирование относительно темпов инфляции в 2023-м году — с 14,8 процента до 10,6 процента, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы НБУ Андрея Пышного.

По мнению аналитиков банка-регулятора, рост цен несколько замедлится, что вызвано постепенным снижением темпов общемировой инфляции и достаточно жесткими мерами по регуляции со стороны самого НБУ. Кроме того, Национальный Банк Украины и далее обязуется гарантировать устойчивость внутреннего валютного рынка (стабильность курса гривны) и необходимый уровень привлекательности активов в нацвалюте (стимулируя финучреждения удерживать высокие ставки по депозитным вкладам), что должно несколько ограничить вероятный рост потребительских цен на товары и услуги.

Ранее наш информационный портал писал о том, какой в НБУ сделали прогноз относительно роста зарплат в Украине.