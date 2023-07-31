В эфире национального телемарафона представитель оборонного ведомства сообщила, что основное направление наступлений ВС РФ – восток Украины. Только за последнюю неделю в этом регионе произошло более 170 боевых столкновений, схватки с врагом происходят круглосуточно, информирует «НБН».

По словам Маляр, самые ожесточенные бои происходят на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. В районе Бахмута защитники перехватили инициативу и идут в контратаки.

На Купянском направлении путинские солдаты почти ежедневно штурмуют позиции ВСУ, но украинские бойцы не дают захватчикам сдвинуть линию фронта. В районе Лимана оккупанты пытаются наступать, в надежде вытеснить защитников вблизи Серебрянского леса.

Отметим, что СМИ раскрыли главное направление для украинского контрнаступления.