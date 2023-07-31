В эфире национального телемарафона представитель военной разведки сообщил, что, по предварительным данным, армия Путина ударила по Кривому Рогу баллистическими ракетами, информирует «НБН».

По словам Юсова, страна-агрессор работает над тем, чтобы увеличить производство вооружения. При этом в Российской Федерации объемы выпуска «Искандеров» намного меньше, чем «Калибров».

Захватчики все новые ракеты сразу выпускают по Украине после перерывов, во время которых они накапливают вооружение для атак.

Напомним, обстрелы Кривого Рога и Херсона в понедельник, 31 июля, прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.