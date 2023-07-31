Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, заявление об этом озвучил представитель Главного управления разведки оборонного ведомства Украинского государства Андрей Юсов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Российская Федерация не только имеет остатки ракет, но также наладила и производство новых таких экземпляров.

Юсов говорит, что россияне сейчас активно проводят работу над тем, чтобы увеличить производство новых ракет. Он отметил, что если говорить об «Искандерах», их сейчас Россия производит значительно больше, чем «Калибров».

Напоследок представитель ГУР МОУ добавил, что по факту, сейчас все, что производится, все сразу же и выпускается террористами России по украинской территории.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Буданова на ракетный удар по Кривому Рогу.