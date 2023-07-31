Таким образом, как пишет «НБН» со ссылкой на портал «Милитарный», израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду войск России в акватории Черного моря.

И, несмотря на все угрозы российской стороны, Ams1 входит в украинскую ветку Дуная. Это судно стало первым, которое прорвало морскую блокаду Вооруженных сил России после бомбардировки порта Рени, что произошло двадцать пятого июля.

Известно также, что безопасность судна обеспечивает американский противолодочный самолет P8 Poseidon. Средство авиации дозаправляется прямо в небе Румынии. Остальную дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотный летательный аппарат Forte12 RQ-4.

Ранее мы уже писали о том, как президент ЮАР потребовал у Путина восстановить зерновое соглашение, действующее с Украиной.