В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил сообщил, что британские ракеты доказали, что они «очень хорошо» долетают до заданных целей, информирует «НБН».

По словам Игната, Storm Shadow, французские SCALP и в перспективе немецкие Taurus – ракеты, которые летят довольно низко, из-за чего их очень трудно перехватить обычными средствами противовоздушной обороны.

Полковник отметил, что по некоторым характеристикам британские ракеты похожи на «Х-101» оккупантов, поэтому не исключено, что часть Storm Shadow ВС РФ способны ликвидировать.

Однако на сегодня процент эффективности западного вооружения очень высокий. Украина нуждается в таких боеприпасах и было бы очень хорошо получить ракеты Taurus.

Ранее Игнат рассказал, как изменится процент ликвидации ракет и беспилотников после передачи Украине американских истребителей F-16.