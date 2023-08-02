В эфире национального телемарафона, комментируя ночной удар вражеских беспилотников по Украине, представитель Воздушных сил рассказал, что особенностью атаки были запуски дронов с трех направлений, информирует «НБН».

Как напомнил Игнат, ранее российские захватчики осуществляли пуски иранских БПЛА с одного или двух направлений, обычно из Приморско-Ахтарска Краснодарского края и аэродрома Сеща Брянской области РФ.

По словам полковника, сегодня ночью «освободители» запускали «Шахеды» из Приморско-Ахтарска, Курской области и полигона Чауда, который расположен на территории Крымского полуострова.

Спикер Воздушных сил добавил, что сейчас целью для армии Путина является украинская портовая инфраструктура, поскольку Кремлю нужен продовольственный кризис в мире.

Ранее на ночной удар РФ иранскими дронами-камикадзе по Украине отреагировал глава государства Владимир Зеленский.