В эфире национального телемарафона секретарь СНБО, комментируя взрывы в Москве и Крыму, заявил, что Украина будет воевать так, как сочтет необходимым и не будет ни у кого спрашивать разрешения, информирует «НБН».

По словам Данилова, как действовать в отношении врага – это наше дело. Украинцам нужна победа и наивно полагать, что все будет происходить только в нашей стране.

Чиновник считает, что ударные дроны не просто так дважды попали в башню бизнес-центра в российской столице. Он напомнил, что война с РФ – это и война символов, ранее был крейсер «Москва», а сейчас – «Москва-Сити».

В то же время повторный удар беспилотников по Москве заставил Кремль занервничать. Руководство государства-террориста признало, что видит угрозу в таких атаках.