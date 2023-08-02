В отчете аналитики ISW обратили внимание на то, что видеозапись Минобороны РФ с Герасимовым – одно из первых публичных выступлений командующего оккупационными войсками в Украине после «восстания» армии Пригожина, информирует «НБН».

По словам экспертов, оборонное ведомство России продолжает освещать роль путинского генерала Герасимова как командующего театром боевых действий в Украине, которая ранее приписывалась «сирийскому мяснику» Сергею Суровикину и военачальнику Ивану Попову до их увольнения из-за противостояния с главой Генштаба армии оккупантов.

Отметим, что Минобороны государства-террориста стало все чаще избавляться от командующих «второй армии мира». В Институте изучения войны объяснили активные «чистки» в путинских войсках.