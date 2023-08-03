Как информирует «НБН», согласно словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в город привезли порядка десяти автобусов с раненными захватчиками.

Он отметил, что там оккупантов будут размещать в больнице №2 интенсивной терапии. Если быть точным, то речь идет о восьми автобусах с тяжелоранеными оккупантами из Запорожской области.

В это же время есть информация о том, что из них выживут далеко не все. А сама больница в буквальном смысле переполнена.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях оккупантов на фронте в Украине.