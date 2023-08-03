Социологи КМИС с 26 мая по 5 июня провели опрос среди 984 граждан Украины относительно их отношения к основателю тоталитарной диктатуры в СССР Иосифу Сталину, информирует «НБН».

После полномасштабного вторжения РФ в Украину летом прошлого года 64% опрошенных заявили о негативном отношении к «вождю народов». Результаты нового исследования демонстрируют, что сейчас этот показатель составляет 61% за счет роста количества безразличных респондентов до 26%. Положительно воспринимают Сталина только 4% граждан.

Также социологи КМИС показали данные опроса российского «Левада-Центра» об отношении к советскому диктатору жителей РФ. Результаты показали, что в стране-агрессоре количество сталинистов между 2012 и 2023 годами выросло с 28% до 63%.

Ранее соцопрос Центра Разумкова показал, сколько граждан Украины мечтают о возрождении Советского Союза.