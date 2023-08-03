В эфире национального телемарафона секретарь СНБО заявил, что никто не может ставить дедлайны Украине в контрнаступлении, кроме нее самой. При этом Данилов подчеркнул, что не существует никакого графика боевых действий, а те, кто начинают говорить о медленном продвижении ВСУ, не понимают, что такое война, информирует «НБН».

По словам чиновника, ситуация относительно событий на поле боя была перегрета. Нужно понимать, что военные действия являются тяжелыми и зависят от многих факторов, а защитники в нынешних условиях отлично выполняют свои задачи.

Секретарь СНБО напомнил, что ВС РФ мощно подготовились к украинскому наступлению, оставив безумное количество мин – в среднем три, четыре, пять боеприпасов находятся на одном квадратном метре.

Ранее Данилов прокомментировал повторный удар БПЛА по бизнес-центру «Москва-Сити».