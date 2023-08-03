В интервью изданию «РБК-Украина» руководитель партии «Слуга народа» объяснил, почему нельзя полностью запретить выезд за границу народным избранникам в период военного положения, информирует «НБН».

По словам политика, есть множество международных миссий и институций, в которых за участие нардепов официально платит наше государство. При этом 99% командировок происходит за счет самих госслужащих или принимающей стороны. Таким образом от выезда чиновников за границу не страдает бюджет Украины.

Арахамия отметил, что в вопросе заграничных поездок больше претензий не к юридическому аспекту, поскольку депутатов исключали из «Слуги народа» за нарушение моральных устоев.

Ранее о «командировках» политиков на курорты высказался советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк.