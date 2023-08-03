Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление президента Украины, Россия запустила по нашей стране 1961 «Шахед».

Согласно его заявлению, большое количество беспилотников, которые враг запустил по нашей стране, удалось сбить силам ПВО. Однако не все. Зеленский добавил, что сейчас в стране работают над тем, чтобы сбивать больше, максимальное количество БПЛА. Также Украина работает над тем, чтобы в стране было больше систем ПВО.

Глава государства поручил послам Украины усиленно работать над увеличением систем противовоздушной обороны в Украине.

Президент подчеркнул, что сейчас все должны работать на победу, на защиту жизни людей и защиту нашей прекрасной Украины. И наша страна обязательно победит.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в Минобороны Румынии отреагировали на информацию о падении «Шахеда» на их территории.