Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ«, об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Со слов высокопоставленного чиновника, информацию соответствующего содержания получили американские разведчики.

«Судя по полученным нами сведениям, Россия намерена расширить военное сотрудничество с КНДР, в том числе через продажу артиллерийских снарядов России», — заявил Кирби.

Вместе с тем координатор Совбеза отметил, что недавний визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в КНДР связан именно с попытками Кремля убедить Пхеньян продать боеприпасы.

Напомним, ранее мы уже писали о визите Шойгу в Пхеньян.