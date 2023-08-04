Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале издания «24 часа«.

Так, известно, что был одобрен проект соглашения МВД и Минобороны Украины, предусматривающем бесплатное предоставление бронетранспортной техники. В дальнейшем министру внутренних дел Калину Стоянову нужно провести переговоры и подписать соответствующее соглашение.

Передача бронетехники, не используемой МВД, была согласована во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в июле.

Напомним, ранее мы уже писали о поставках вооружения в Украину от Болгарии.