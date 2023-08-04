В эфире программы «Свобода. Утро» спикер оперативного командования «Юг» отметила, что взрывы, которые прогремели в Феодосии, напоминают те, которые произошли вблизи Севастополя, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, российские оккупанты будут защищать это направление, так как логистика путинских оккупационных сил сосредоточена в этих местах.

Во временно захваченной Феодосии расположено нефтяное депо ВС РФ, обеспечение горюче-смазочными материалами является важным компонентом боевой готовности оккупантов. Поэтому в городе неизбежно будет «цвести бавовна».

Напомним, что Минобороны РФ заявило, что россияне якобы предотвратили «теракт ВСУ», уничтожив беспилотники. В Сети показали кадры ночных «хлопков».