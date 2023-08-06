Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Если мы говорим о том арсенале, который мы имели, то нужно быть реалистами, это вряд ли возможно. Причем речь идет не только о каких-то политических вопросах, но и технологических. Те континентальные ракеты, которые были на нашей территории – это сложная вещь», — пояснил чиновник.

Кроме того, по словам Данилова, многие страны не имеют ядерного оружия, но являются государствами-членами Североатлантического альянса. Политик не уверен, сработает ли это для Украины.

Напомним, ранее Алексей Данилов пообещал расширение географии атак БПЛА.